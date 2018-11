Lecce, Liverani: «La sconfitta a Pescara ci ha dato autostima»

Vigilia di campionato per il Lecce del tecnico Fabio Liverani, che questa pomeriggio lascerà il ritiro di Roma per raggiungere Cosenza. Così l’allenatore giallorosso sulla sfida contro i calabresi: «Questi giorni di ritiro sono stati utili a recuperare energie, e ci hanno permesso di lavorare serenamente. La partita di Pescara ha confermato che la squadra è in una buona condizione sia fisica che mentale e, al di là del risultato finale, ci ha dato molta autostima. Certamente, però, dobbiamo crescere sotto forma di attenzione nei particolari, che alla fine fanno la differenza». Una sfida che il Lecce affronterà senza alcune pedine nel reparto arretrato (oltre a Bovo e Riccardi anche Calderoni e Meccariello per squalifica ndr), ma il tecnico romano è abbastanza fiducioso: «La forza di questo gruppo è stata quella che le assenze non hanno pesato. Domani affronteremo una squadra ostica, una squadra abituata alla lotta. Sarà una partita diversa rispetto a quelle che abbiamo disputato finora».