Scavone e La Mantia a tutto Lecce«Una piazza affascinante»

LECCE - «Sono arrivato nel Salento con tanto entusiasmo, dopo avere vissuto due stagioni importanti a Parma, dove ho vinto due campionati. Ora devo fare bene con il Lecce. La piazza è esigente e voglio dare il mio contributo alla causa della squadra».

A parlare è Manuel Scavone, centrocampista classe ‘87, uno degli ultimi arrivati in casa giallorossa nel mercato estivo, presentato ieri insieme all’attaccante Andrea La Mantia, classe ‘91, giunto dalla Virtus Entella. «Il ruolo che prediligo è quello di mezzala sinistra - aggiunge Scavone - ma durante una stagione a volte ci sono altre esigenze, alle quali so adattarmi. Ho giocato davanti alla difesa e mi è capitato anche di essere schierato da centrale difensivo».

Nel 4-3-1-2 attuato da Fabio Liverani il centrocampo deve dare equilibrio alla squadra. «Dobbiamo garantire tanta corsa e molta sostanza per supportare le due punte ed il trequartista», sottolinea l’ex Parma, che poi aggiunge: «La piazza leccese mi affascina perché ha una storia importante e può contare su un pubblico caloroso. Il gruppo è sano e l’allenatore pretende molto, com’è giusto che sia. Non vedo l’ora che inizi il campionato, in quanto sarà il campo a dire di che pasta siamo fatti. La B è difficile, ma sono fiducioso perché siamo in grado di disputare un buon campionato».

Il Lecce ha cambiato tanto. «All’inizio, potrebbero esserci dei problemi di intesa - sottolinea Scavone - ma stiamo lavorando tanto per capire ed applicare ciò che ci chiede il mister».

La prima partita di campionato è in programma a Benevento, lunedì sera. «Il match è molto difficile, come lo sono tutti in B - afferma il centrocampista ex Parma - In questo caso, però, ce la vedremo con un complesso che ambisce a vincere il campionato, per di più in trasferta. Non dovremo sbagliare l’approccio e l’atteggiamento, per provare ad ottenere un risultato positivo».

La Mantia ha avuto Mauro Meluso come direttore sportivo a Cosenza. «Il fatto di conoscerlo ha inciso sulla mia scelta, ma determinanti sono state il blasone della piazza e la storia della società salentina - dice l’attaccante di Marino -. Ad un certo punto l’operazione sembrava saltata, ma la società mi ha sempre rassicurato che la trattativa sarebbe andata in porto, tant’è che non sono mai andato via da Lecce. Il mio obiettivo è quello di realizzare gol importanti, il maggior numero possibile. Sono convinto che con l’aiuto della squadra riuscirò a fare bene».

L’impatto con il gruppo è stato positivo. «Ha basi solide e sa mettere a proprio agio i nuovi arrivati - rimarca La Mantia - Liverani è molto esigente. Dà tanto e chiede tanto. Noi cercheremo di seguirlo costantemente, sino alla fine. In attacco disponiamo di giocatori di grande qualità, ma tutta la squadra è costruita molto bene».

L’ex Virtus Entella è il classico centravanti.«Per caratteristiche sono una prima punta da area di rigore, ma sono a disposizione del tecnico, pronto a giocare ovunque mi chieda di farlo, applicandomi sempre al massimo. Conta solo il bene della squadra. Sul piano della condizione sono un po’ in ritardo perché non mi sono potuto allenare in mancanza del nulla osta, durante la fase nella quale la trattativa è saltata, ma naturalmente sono pronto a dare il massimo»

Ceduto, infine, il centrocampista Giuseppe Maimone al Monopoli.