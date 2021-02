Foggia-Catanzaro 0-2: decidono le reti di DI Massimo e Carlini

FOGGIA - Il Foggia incassa 2 gol e perde in casa contro il Catanzaro nella ventiquattresima giornata del girone C della serie C. Una gara giocata bene a metà dai rossoneri, che dopo aver subito lo svantaggio iniziale sono scomparsi dalla scena. Gara equilibrata fino al 30', quando un errore della retroguardia rossonera spiana la strada al gol di Di Massimo. Al 37' il rigore di Carlini, provocato da un fallo di Fumagalli (espulso). I rossoneri scivolano al sesto posto.