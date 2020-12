Monopoli-Foggia, il derby se lo aggiudicano i «Satanelli» 3-2

MONOPOLI. - Alla fine, senza eccellere, ma con la cattiveria e con l’arguzia necessaria in partite del genere, il derby se lo aggiudica il Foggia vincendo 3-2. Più cinico, più «cazzuto», più concentrato di un Monopoli di sicuro migliore rispetto alle precedenti uscite. Nonostante la prestazione non manchi, per il «Gabbiano», al terzo stop consecutivo, suona il campanello di allarme, soprattutto in vista della trasferta di Avellino nel recupero di mercoledì.

I dettagli e i commenti della partita domani su La Gazzetta del Mezzogiorno

TABELLINO

MONOPOLI (4-3-1-2): Menegatti 5 (1’ st Pozzer 6), Tazzer 6 (36’ st Arena 4.5), Sales 6, Giosa 5.5, Mercadante 5.5; Lombardo 6.5, Vassallo 6.5 (19’ st Guiebre 6), Zambataro 5.5; Paolucci 6.5; Starita 6 (31’ st Marilungo 5), Samele 7 (19’ st Santoro 5). A disp. Oliveto, Bastrini, Fusco, Arlotti, Antonacci, Nina, Rimoli. All. Scienza 6.

FOGGIA (3-5-1-1): Fumagalli 6.5, Anelli 6, Gavazzi 6, Del Prete 6; Kalombo 6 (18’ st Di Masi 6), Vitale 6 (30’ st Garofalo 6.5), Salvi 5.5 (30’ st Morrone 6), Rocca 6, Di Jenno 6; Curcio 7 (39’ st Balde 6.5), D’Andrea 5.5 (30’ st Dell’Agnello 6). A disp.: Vitali, Galeotafiore, Germinio, Raggio Garibaldi, Lucarelli, Aramini, Pompa. All. Marchionni 6.5.

ARBITRO: Carrione di Castellammare di Stabia ?. Assistenti: Feraboli di Brescia e Maninetti di Lovere.

RETI: 5’ pt Curcio, 15’ rig. Mercadante, 30’ pt Samele, 43’ pt rig. Curcio, 42’ st Garofalo.

NOTE. Terreno in buone condizioni; serata freda. Gara senza spettatori. Espulso al 45’ st Arena per doppia ammonizione. Ammoniti: Rocca, Salvi (Foggia); Paolucci, Samele (Monopoli). Angoli 4-1. Recupero 1’ p.t., 5’ s.t