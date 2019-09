Nocerina-Foggia: dopo la rissa, tensione tra i tifosi anche a fine gara

FOGGIA - Momenti di tensione anche al triplice fischio di Nocerina-Foggia, gara del campionato di serie D, girone H, vinta 2-0 dai pugliesi a Nocera Inferiore (Salerno)

Mentre la carovana di bus e pullmini con a bordo i sostenitori della squadra ospite percorreva via Nazionale, alcuni dei 300 foggiani sono scesi dai mezzi all’altezza di un bar. Le forze dell’ordine che stavano scortando la carovana sono intervenute immediatamente, riportando la calma.

I due feriti per gli incidenti avvenuti prima della gara sono due poliziotti in servizio al commissariato di Nocera Inferiore (e non due tifosi, com'era stato riferito in un primo momento). Gli agenti hanno riportato prognosi di 15 e 10 giorni. Il primo ha riportato un trauma cranico provocato da una bottigliata, il secondo è rimasto stordito per l’esplosione di un petardo. Indagini in corso per risalire all’identità dei facinorosi.