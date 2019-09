Nocerina-Foggia, scontri tra gli ultras prima della partita: due feriti

FOGGIA - Scontri tra tifosi a Nocera Inferiore (Salerno) prima del fischio d’inizio di Nocerina-Foggia, sfida valida per il terzo turno del campionato di serie D, girone H. Tutto è avvenuto intorno alle 14,30 quando la carovana di bus e pullmini proveniente dalla Puglia, con a bordo i 300 sostenitori foggiani, è arrivata nell’area antistante lo stadio San Francesco.

Ad accendere la miccia, secondo una prima ricostruzione, è stata una sassaiola all’indirizzo dei mezzi che trasportavano gli ultras pugliesi, in seguito alla quale le due tifoserie sono entrate in contatto. Le forze dell’ordine, schierate in assetto antisommossa, sono riuscite nel giro di qualche minuto a disperdere i facinorosi e a far entrare i supporter nei rispettivi settori. Negli scontri sono rimasti feriti due tifosi del Foggia che hanno riportato lievi escoriazioni e sono stati medicati sul posto dai sanitari in servizio allo stadio.

Al momento la partita è ancora in corso e la situazione è tornata alla normalità.