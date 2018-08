Foggia, l'ex allenatore Stroppa:Gara col Crotone un'emozione

«Se non facciamo gli operai non possiamo pensare di fare i ragionieri». Lo ha detto Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, a proposito della gara di domenica contro il suo ex Foggia. «Col Foggia - ha aggiunto - sarà emozionante per me ma soprattutto dovrà essere una rivincita del Crotone per la gara con il Cittadella. La mia richiesta alla squadra è quella di mettere in campo cattiveria e determinazione. Caratterialmente non dobbiamo commettere gli stessi errori fatti domenica scorsa. Se non ci mettiamo dentro la cattiveria diventiamo una squadra che questa categoria non la può fare. Se ci mettiamo attenzione, determinazione, voglia di arrivare prima sulla palla possiamo esaltare le nostre caratteristiche tecniche. Io credo che la differenza la faccia sempre la testa».

Il Crotone non avrà il centrale difensivo Golemic, squalificato. Stroppa non ha ancora scelto il sostituto tra Cuomo, Vaisanen e Curado che farà parte del pacchetto difensivo con Sampirisi e Marchizza (fresco di convocazione in nazionale Under 21). In attacco sarà riproposta la coppia Simy-Nalini; Benali regista davanti alla difesa con Stoian dietro le punte; Faraoni e uno tra Martella o Molina esterno.