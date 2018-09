Bari, 3 gol in amichevole al Bisceglie

Il Bari trova la prima vittoria del suo originalissimo precampionato. La squadra biancorossa, costruita praticamente da fine agosto dopo la ricostituzione targata Aurelio De Laurentiis, ha battuto ieri 3-0 l’Unione Calcio Bisceglie (allo stadio «Di Liddo»), compagine che milita nel campionato di Eccellenza pugliese e che ha testato l’ex galletto Kamil Kopunek (18 presenze nel Bari da gennaio 2011 a gennaio 2012 per il 34enne slovacco, famoso per aver segnato all’Italia nel mondiale 2010).

Per i biancorossi si tratta solo del secondo test che precede l’attività agonistica: in precedenza, i ragazzi allenati da Giovanni Cornacchini avevano pareggiato per 1-1 contro il team Nuova Florida, formazione di Eccellenza romana. Da allora (una settimana fa), tuttavia, è cambiato radicalmente il volto dei galletti che hanno ingaggiato elementi extra lusso per la serie D.

Il 4-3-3 è il «mantra» sul quale ha lavorato il tecnico Cornacchini fin dal primo allenamento. Ed in effetti, con tale assetto ha schierato ieri i biancorossi, rinunciando al portiere Marfella (arrivato lunedì e candidato ad essere il titolare, dato un curriculum che annovera la militanza nella Primavera del Napoli, nonché la promozione dalla D alla C ottenuta lo scorso anno con la Vis Pesaro) ed al regista Bolzoni, giunto addirittura dallo Spezia (in B), ma ancora a corto di preparazione. Tra i pali, quindi, è stato schierato il lituano Siaulys, mentre Aloisi, Mattera, Cacioli e D’Ignazio hanno composto il quartetto difensivo. A centrocampo, Feola, Hamlili e Piovanello, mentre il tridente offensivo è stato formato da Bollino, Simeri e Neglia. Proprio Syaulis (’99), Aloisi (’99), D’Ignazio (’98) e Piovanello (2000) hanno rappresentato il poker di «under» che vanno obbligatoriamente utilizzati in ogni gara del torneo di serie D.

Nella prima frazione, i biancorossi hanno mostrato sicurezza nel palleggio ed una discreta continuità d’azione, chiudendo i 45’ sull’1-0 grazie ad una pregevole conclusione a giro di Neglia: l’ex Siena (rapido ed abile nell0uno contro uno), il centrocampista marocchino Hamlili e il centravanti Simeri (punta che non disdegna l’aiuto ai compagni) sono state le note più dolci del test. Nella ripresa, hanno avuto spazio moltissimi giovani tra cui i difensori Mutti, Giria, Rozzi e Nannini, i centrocampisti Mehmetaj e Quarta (entrambi in prova), gli esterni Liguori (molto vivace) e Langella. In attacco, tandem di lusso con l’ex Foggia Floriano e l’ex Catania Pozzebon, entrambi a segno: il primo su un rigore da lui stesso procurato, il secondo a chiusura di un rapido contropiede.

Non sono, quindi, mancate le note liete per Cornacchini, sebbene si debbano decisamente perfezionare i meccanismi, in vista dell’impegnativo esordio in campionato, fissato al 16 settembre con la trasferta di Messina. Domenica, nuova amichevole: sempre in trasferta, stavolta contro i «pari grado» del Team Altamura (inserito, però, nel girone H, a differenza del Bari collocato nel gruppo I). Il match dovrebbe essere disputato a porte chiuse, sebbene i club non abbiano ancora comunicato una decisione definitiva in merito.