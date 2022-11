Dimentica l'auto in moto nel garage, 80enne salvato nel brindisino

SAN VITO DEI NORMANNI - Aveva dimenticato l'auto accesa nel proprio garage, e per fortuna si è risolto tutto senza danni e feriti. Per il forte odore di smog e il motore acceso, intorno alle 5.30 di questa mattina, i vicini avevano allertato il Vigili del fuoco di Brindisi, pensando a qualcosa di grave. Si era anche ipotizzato ad un gesto estremo dell'80enne proprietario della vettura. Invece, quando i pompieri sono intervenuti hanno trovato solo l'auto accesa ed i locali invasi dai gas di scarico. Nei locali, per fortuna non c'era nessuno. Sul posto anche il personale sanitario del 118 e i Carabinieri.