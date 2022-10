Ostuni, presto al via i lavori per collegare la rete fognaria di Monticelli al Pilone

OSTUNI - Autorizzata l'esecuzione dei lavori delle opere di collegamento della fognatura dinamica interna del Consorzio Monticelli al collettore del Pilone.

La Commissione straordinaria alla guida del Comune di Ostuni, infatti, con delibera immediatamente esecutiva, ha dato il nulla-osta alla realizzazione degli interventi progettuali ad eccezione di quelli previsti sulle strade ricadenti nella fascia di rispetto (ex art. 55 del Codice della Navigazione, subordinando gli stessi al rilascio dell’autorizzazione prevista per legge) e su area ricadente su terreni intestati a soggetto privato.

Il via libera della Commissione prefettizia è un ulteriore step nell’ambito dei lavori che Acquedotto Pugliese Spa ha in corso per la realizzazione di un progetto di estensione del Servizio idrico Integrato agli agglomerati costieri dei villaggi «Pilone-Torre San Leonardo», «Rosa Marina», «Monticelli», ubicati nel litorale nord della fascia costiera di Ostuni mentre. In seno a tale intervento, nei pressi della spiaggia del Pilone - Torre S. Leonardo, è stato realizzato un impianto di sollevamento dotato di un’apposita vasca.

La società Acquedotto Pugliese Spa, ha predisposto un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione delle «Opere di collegamento della fognatura dinamica interna del Consorzio Monticelli al collettore Pilone», richiedendo all'Autorità Idrica Pugliese di indire una conferenza di servizi preliminare sulla progettazione dell’intervento al fine di poter acquisire pareri, intese, concerti, nulla-osta o altri atti d’assenso resi dalle amministrazioni coinvolte, inclusi i gestori di beni e servizi pubblici.

Il Comune di Ostuni, quando si è svolta la conferenza di servizi, ha formulato, ad integrazione della soluzione progettuale avanzata da Aqp, delle richiesta di modifiche finalizzate all’individuazione (rispetto alla due ipotesi localizzative dell'impianto di sollevamento avanzate da Aqp) di un sito che creasse minor impatto ambientale nella realizzazione dell’infrastruttura di collegamento fognario, in modo da poter servire anche le abitazioni esterne al Villaggio del Consorzio ma facenti parte del comprensorio Monticelli.

Le opere previste inizialmente in progetto consentiranno l’estensione della copertura del servizio idrico integrato al Villaggio Monticelli che attualmente è servito dalla sola rete idrica, mediante la realizzazione di un impianto di sollevamento in grado di indirizzare i reflui fognari provenienti dalla rete interna di pertinenza del Consorzio, verso il collettore principale già realizzato.

A seguito di ciò, l’Acquedotto ha provveduto ad elaborare una variante al progetto di fattibilità tecnica ed economica, aggiornando gli elaborati. Il Comune di Ostuni poi, con un’ulteriore nota, ha comunicato all’Autorità Idrica pugliese e ad Aqp che, rispetto alle opere di mitigazione previste in progetto, il Comune di Ostuni riteneva di prescrivere, per la realizzazione dell'impianto di sollevamento dei liquami, un sistema chiuso e compatto in sostituzione del sistema tradizionale grigliato, in considerazione delle caratteristiche urbanistiche del sito individuato che impongono di ridurre al minimo il traffico veicolare e gli impatti generati dall'attività di gestione dell'impianto secondo soluzione imposta proposta da Aqp. L’Acquedotto, dal suo canto, ha accolto, le ulteriori proposte formulate dal Comune della Città bianca provvedendo a trasmettere i nuovi aggiornamenti dei progetti i quali, con delibera di Giunta comunale n. 171 del 20.6.2018, sono stati accolti.

Ora la Società Acquedotto Pugliese Spa ha trasmesso il progetto esecutivo delle «Opere di collegamento della fognatura dinamica interna al consorzio Monticelli al collettore Pilone» realizzato dai progettisti Studio Sigma s.r.l. - Studio Tecnico D’Ambrosio & Associati - Ing. D. V. Velon - Geol. P. Arvizzigno, e la Commissione prefettizia straordinaria che guida il Comune di Ostuni ha autorizzato i lavori previsti, demandando all’Aqp la richiesta di apposite ordinanze per il Comando di Polizia locale di Ostuni, finalizzate alla regolamentazione del traffico veicolare e pedonale lungo le strade comunali interessate dall’intervento.