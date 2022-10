Ostuni, moto contro un muro: 16enne gravissimo in ospedale

OSTUNI - Incidente stradale questa mattina sulla provinciale che collega Ostuni a Cisternino, nel Brindisino. A pochi passi dal centro abitato della Città Bianca un motociclista ha perso il controllo della sua moto è andato a sbattere contro il muro che costeggia la carreggiata, il sinistro si è verificato in contrada Trinchera. Il motociclista, un sedicenne, è stato trasportato in ospedale al “Perrino” in condizioni gravissime. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale di Ostuni e i sanitari del 118.