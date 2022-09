San Donaci, si ribalta con l’auto sulla complanare, poi sparisce tutta la notte: si presenta al pronto soccorso

Un uomo, intorno alle 21 di ieri sera, ha avuto un incidente con la sua auto, una Volkswagen Polo che è uscita fuori strada ribaltandosi nelle campagne, sulla complanare della SS7 vicino a San Donaci, nel Brindisino, ma di lui si erano perse le tracce, mentre l'auto è rimasta lì, adagiata sul fianco. Sul posto soccorsi, vigili del fuoco e carabinieri che stanno cercando anche negli ospedali. L'uomo, che è stato cercato per tutta la notte, si è poi spontaneamente presentato al pronto soccorso, con diverse ferite, ma non in pericolo di vita.