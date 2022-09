FRANCAVILLA - Muore all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari il bimbo di 6 anni che il 18 luglio scorso ingerì accidentalmente un mix di detersivi a Francavilla Fontana. L'immediato ricovero presso l'ospedale Perrino di Brindisi ed il successivo trasferimento all'ospedale pediatrico di Bari non sono bastati a strappare il piccolo alla morte, avvenuta nelle scorse ore dopo due mesi di agonia.

Una tragedia quella che ha colpito a tutto tondo la famiglia del piccolo: ricordiamo infatti che lo scorso 18 luglio quando il bimbo di 6 anni ingerì accidentalmente i liquidi tossici, era in compagnia della mamma che impegnata nelle faccende domestiche non si è resa conto dell'accaduto.

Una volta realizzata la tragedia, colta dalla totale disperazione si è gettata dal terzo piano dell'appartamento. La donna ferita gravemente è ancora ricoverata a Milano e ha subito un intervento alla testa per le ferite riportate dopo la caduta.

«Non ci sono parole adeguate, non ci sono pensieri opportuni. Proclamerò il lutto cittadino per il giorno in cui si terrà il rito funebre del piccolo Angelo. Per esprimere con il silenzio il cordoglio di tutta la comunità di Francavilla Fontana, che ha visto crescere un bimbo che oggi non c'è più». Così sulla sua pagina Facebook il sindaco di Francavilla Fontana (Brindisi) Antonello Denuzzo dopo la morte di questa mattina del bambino di 6 anni ricoverato da due mesi al Giovanni XXIII di Bari. Il piccolo il 18 luglio scorso aveva accidentalmente ingerito della varechina, mentre era in presenza della madre.