BRINDISI - Ennesimo rogo d'auto a Brindisi. Le fiamme sono divampate stanotte, intorno alle 3.15, in Largo Peucezio, a Brindisi, per motivi ancora tutti da chiarire. Le fiamme hanno avvolto un suv Bmw X1 parcheggiata per la notte.

Sul posto, per spegnere l'incendio, una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco. Con loro, sul posto, una pattuglia della polizia a cui sono state affidate le indagini. Da un primo sopralluogo non sarebbero state riscontrate tracce riconducibili a un possibile dolo, che comunque, non viene escluso.