Incidente in moto a Brindisi: morto calciatore 36enne

BRINDISI - Un calciatore 36enne di Tuturano (Brindisi) Gianni Sabella è morto in un incidente in moto questo pomeriggio lungo la litoranea sud di Brindisi, nei pressi di Cerano. L'uomo viaggiava su uno scooter 125 insieme ad una donna che è rimasta ferita ed è ricoverata in ospedale. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nel sinistro. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se l'uomo possa aver avuto un malore durante la guida. Sul posto i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Locale di San Pietro ed i carabinieri. Per i rilievi è stata disposta la chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia. Sabella giocava nella squadra di calcio cittadina, impegnata nel campionato di Terza Categoria. Oggi il match del Tuturano a Villa Castelli (Brindisi) è stato sospeso, appresa la notizia dell'incidente. Poche settimane fa il calciatore era svenuto in campo in seguito ad un contrasto di gioco.