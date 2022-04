Carovigno, un barbagianni salvato dai volontari di Torre Guaceto

CAROVIGNO - Trovato in un cantiere, un barbagianni è stato soccorso e salvato da un cittadino. Il rapace è stato affidato alle cure del centro recupero di Torre Guaceto e sarà trasferito a breve presso l’osservatorio faunistico regionale per accertamenti approfonditi.

L'sos al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto è giunta dai militari dell’Arma della stazione di Carovigno. Un cittadino aveva segnalato la presenza di un rapace a terra in un cantiere localizzato presso la marina di Specchiolla. Lo stesso comandante della stazione, Giuseppe Berardino, ha contattato gli operatori del Consorzio i quali si sono attivati per il soccorso dell’animale.

Giunti sul posto, si sono trovati davanti un barbagianni visibilmente sofferente. L’esemplare era rannicchiato a terra in un angolo del cantiere nel quale era stato avvistato. Recuperato, è stato trasportato presso il centro di Torre Guaceto. Dai primi accertamenti clinici ai quali è stato sottoposto è emerso che l’esemplare è di età adulta, ha un’ala rotta e che la frattura risale a qualche giorno antecedente a quello dell’avvistamento. Visibilmente denutrito, l’animale è stato sottoposto alle procedure di reidratazione ed alimentato. Sarà curato dall’osservatorio faunistico regionale di Bitetto con il quale l’ente collabora e dove sarà assicurato a tutte le cure del caso, oltreché ad esami clinici più approfonditi.



«Ringrazio quanti hanno collaborato con noi per la buona riuscita del recupero di questo esemplare – ha commentato il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Rocky Malatesta - non mi stancherò mai di dirlo. Soli possiamo poco. Lavorando in rete con la nostra comunità fatta di cittadini e Istituzioni, possiamo fare tanto e bene, sempre meglio».

Chiedere il soccorso di un animale selvatico in stato di difficoltà, sia marino, che terrestre è semplice, basta contattare il Consorzio di Torre Guaceto al 335 523 0215.