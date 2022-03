Brindisi: set di «Briganti» per Netflix

BRINDISI - «Briganti» a Brindisi per Netflix. La piattaforma mondiale ha scelto la città pugliese per le riprese della serie che si svolgeranno in parte nella suggestione storica del castello Alfonsino, maniero realizzato sul mare, che si trova nel porto medio, di recente riqualificato.

Lo ha annunciato il sindaco, Riccardo Rossi che ha visitato il set allestito in queste ore. Nel cast Michela Rossi, Ivana Lotito, Matilda Lutz, Marlon Joubert e Orlando Cinque.

La produzione della serie, che andrà in onda nel 2023, è affidata a Fabula Pictures e Los Hermanos s.r.l.

«Erano tutti entusiasti della scelta di Brindisi e incantati - sottolinea Rossi - dalla bellezza del nostro Castello».

Oltre Brindisi, sono previste altre riprese in Puglia, a Lecce e in provincia, da Melpignano a Nardò, e ad Altamura (Bari) grazie anche al contributo dell’Apulia Film Commission e della Regione Puglia.