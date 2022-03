Falsi incidenti e truffe: sgominata associazione a delinquere, 12 arresti, anche ex vicesindaco del Brindisino

Un’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nel brindisino nei confronti di 12 persone, cinque in carcere e sette ai domiciliari, accusate di associazione per delinquere finalizzata alla truffa. Secondo l'accusa, facevano parte di una rete che simulava incidenti stradali per truffare le assicurazioni. In carcere i fratelli Michele e Luigi Galiano, quest’ultimo già vicesindaco a Francavilla Fontana.

Sono oltre 160 gli indagati. L’inchiesta è coordinata dal Pubblico Ministero della Procura di Brindisi Francesco Carluccio. L’indagine è stata condotta dalla Guardia di Finanza che ha accertato una sessantina di falsi incidenti stradali avvenuti tra il 2015 e il 2019.