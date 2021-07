San Donaci, l’attenzione della «Gazzetta» alle piccole comunità

San Donaci - Proseguono gli incontri della “Gazzetta” con i sindaci pugliesi. Ieri mattina, nel Palazzo di Città di San Donaci, alla presenza del primo cittadino Angelo Marasco e degli assessori Mariangela Presta e Teresa Donateo e Gianluca Zurlo, il collega Vincenzo Sparviero (in rappresentanza della redazione e del direttore Michele Partipilo) – insieme con il dott. Cesare Pinto (in rappresentanza degli editori Vito e Sebastiano Ladisa) – ha presentato i progetti in cantiere della “Gazzetta” e soprattutto la volontà di dare voce anche alle piccole comunità al di là dei fatti di cronaca.

Il sindaco Marasco, che ha detto di essere cresciuto con la “Gazzetta” da sempre il giornale dei pugliesi, ha ringraziato per l’attenzione mostrata dai nuovi editori e dalla direzione verso le piccole comunità che hanno un ruolo importante nella nostra regione.