Brindisi blindata si prepara al G 20

Brindisi - Percorsi blindati, 600 uomini delle forze dell’ordine a lavoro già da domani per garantire sicurezza: è tutto pronto per il vertice dei ministri degli Esteri e della Cooperazione Internazionale che si terrà mercoledì 30 giugno a Brindisi nell’ambito della presidenza italiana del G20. L’incontro è previsto per le 10, all’interno della Base di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi che ha sede presso l’ex base Usaf, fra Brindisi e San Vito dei Normanni. Dopo il meeting e la conferenza stampa la carovana di ministri si sposterà al Castello Svevo, base della Marina Militare, per un cocktail party. Intorno alle 15 è prevista la ripartenza dei rappresentanti istituzionali dei Paesi che compongono il G20, dall’aeroporto militare Pierozzi.

Il summit verterà sul tema al ruolo della logistica nella preparazione e risposta alla pandemia Covid-19 e a future crisi umanitarie e sanitarie. Brindisi è stata scelta perché sede, proprio all’ex base Usaf, della base gestita dal World food programme delle Nazioni Unite, insignito del premio Nobel per la pace nel 2020. Alcune strade cittadine saranno chiuse per tutta la giornata, fino alle 18. Sarà vietato eseguire lavori edili e tenere aperti cantieri. Non consentito il sorvolo di mezzi a vista, droni e ultraleggeri.