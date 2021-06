Brindisi, sbarco di migranti lungo la costa sud: salvati in 28

BARI - Sbarco di un gruppo di migranti a Torre Mattarelle, nel Brindisino verso la costa sud. Una barca a vela con a bordo 28 migranti è arrivata nella notte appena trascorsa sulla litoranea, si tratta di richiedenti asilo originari dell’Iran e dell’Afghanistan. Ad intercettare il natante sarebbe stata una motovedetta della Guardia di Finanza, impegnata in un giro di pattugliamento in mare.

Dopo aver avvistato l’imbarcazione, i militari l’hanno seguita. Gli scafisti sono stati arrestati, mentre almeno 28 persone sarebbero state messe in salvo. Da quanto si apprende il viaggio in barca a vela è durato due giorni e la stessa è partita dalla Grecia. All’arrivo del natante, in cinque si sarebbero dati alla fuga nelle campagne circostanti, ma sono stati poi rintracciati poco dopo. Sul posto si sono recati i volontari della Croce Rossa Italiana e i medici Usmaf per le attività di assistenza allo sbarco e screening e profilassi sanitaria.