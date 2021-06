Paura sul volo da Milano a Brindisi: bimba si soffoca con una caramella, salvata

BRINDISI – "C’è un medico a bordo?". Paura sul volo diretto a Brindisi proveniente da Milano Linate. Una bambina accompagnata dalla madre stava soffocando a seguito dell’ingestione di una caramella. Le operazioni di volo sono state ritardate per consentire l’intervento risolutivo del sanitario che ha operato la manovra di disostruzione di Heimlich. A bordo del velivolo Alitalia, la tosse persistente della bambina ha destato la preoccupazione dei passeggeri che, in un primo momento hanno temuto che i sintomi fossero riconducibili al Covid-19. Le comunicazioni ufficiali hanno fugato ogni dubbio. Non si trattava dell’infezione da SARS-CoV-2, ma di una caramella andata di traverso. Il volo è giunto a destinazione con quaranta minuti di ritardorispetto alle previsioni e la bambina e la madre hanno fatto ritorno a casa dopo uno spavento non da poco.