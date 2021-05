Riecco Fasanomusica, c'è anche Roberto Vecchioni

Fasano - Ricomincia la stagione concertistica di Fasanomusica. La programmazione riprenderà il 25, 26 e 27 giugno con il progetto prodotto da Fasanomusica «L'Antico Richiamo», una rassegna di poesia contemporanea con la direzione artistica del poeta Bartolomeo Smaldone. Ogni sera un poeta, un attore e un musicista diversi si esibiranno sullo sfondo di un sito unico e suggestivo risalente al X-XVI secolo d.C. quale il Parco Rupestre Lama d' Antico.

Seguiranno in piazza Mercato Vecchio cinque concerti: il 5 luglio El Amanecer con Fabio Furia compositore e arrangiatore considerato uno dei più importanti bandoneonisti di Europa e Gianmaria Melis primo violino di spalla della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari; il 7 luglio il concerto Vincitori del premio delle Arti con 5 giovani talenti, vincitori di numerosi concorsi nazionali ed internazionali: Caterina Dellaere soprano, Marcello Sette violoncellista, Tommaso Ivone clarinettista, Antonia De Pasquale pianista e Giorgio Trione Bartoli pianista. Il 9 luglio recital del pianista Pierluigi Camicia; l’11 luglio in prima regionale Beppe Del Re vincitore del Premio «Best jazz Singer 2010» agli Italian Jazz Awards 2010, che si esibirà con la sua band, in un omaggio a Fred Bongusto, Nicola Arigliano e Bruno Martino, e il 12 luglio il concerto jazz con l'eclettico fisarmonicista Antonello Salis accompagnato da Vincenzo Mazzone alla batteria e percussioni.

In Piazza Ciaia si terranno quattro concerti. Il 15 luglio il Canzoniere Grecanico Salentino con «Meridiana» il nuovo disco coprodotto da Mauro Durante e Justin Adams, in un nuovo progetto musicale che ha l’ambizione di condensare le varie anime del CGS in un sound originale. Il 16 luglio Joe Barbieri con Antonio Fresa al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Bruno Marcozzi alle percussioni, condurrà gli ascoltatori in un viaggio lieve dedicato ai sentimenti. Il 17 luglio omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra da Camera di Roma diretta da Vincenzo Mariozzi, con Andrea di Mario alla tromba e Francesco Mariozzi al violoncello. Il 18 luglio concerto di Roberto Vecchioni accompagnato dalla sua band, che si esibirà con l'Orchestra della Magna Grecia.

Il programma si concluderà l'1 e il 2 ottobre con un altro progetto innovativo prodotto da Fasanomusica, «Ecosofia», dedicato alla sensibilizzazione ecologica nel segno dell' innovazione della multimedialità. Appuntamento al Chiostro dei Minori Osservanti: in programma una mostra di oggetti realizzati con materiale di riciclo ed un concerto su musiche composte da Federico Gardella e Riccardo Panfili, emergenti compositori contemporanei, eseguite dalla chitarrista Adalisa Castellaneta e dal flautista Lello Narcisi, con la voce recitante di Paolo Panaro.