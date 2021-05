Covid a Brindisi, ricoverato in ospedale non è morto solo: l'ultimo addio col figlio accanto

BRINDISI - Un paziente oggi è morto nell’ospedale Perrino di Brindisi potendo aver accanto suo figlio, autorizzato a fare visita al genitore. Lo riferisce il consigliere regionale pugliese del Pd, Fabiano Amati, presidente della I commissione e co-firmatario della legge regionale che autorizza le visite ai pazienti Covid e non Covid che si trovano in terapia intensiva o ricoverati negli ospedali in gravi condizioni.

«È morto oggi - racconta Amati - nel reparto di geriatria del Perrino di Brindisi con il figlio accanto, e altri otto pazienti della Asl di Brindisi hanno ricevuto, sempre oggi, la visita dei familiari, nei reparti di rianimazione, medicina e pneumologia del Perrino, e medicina e pneumologia dell’ospedale di Ostuni. A Brindisi - spiega Amati - è ormai a regime la nuova legge sulle visite in ospedale in tempo di Covid e ci fa capire ancora meglio quanto fosse necessaria. Si è trattato di visite a pazienti bisognosi di supporto psicologico oppure sottoposti a ventilazione o con ossigeno ad alti flussi».

«L'aver consentito l’accesso ai parenti dei pazienti - conclude - affinché nessuno debba privarsi dell’amore dei propri parenti o morire da solo in ospedale non è un motivo di gioia ma, tuttavia, ci fa credere di aver fatto una cosa giusta per lenire la sofferenza di un evento di per sé tragico»