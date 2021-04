Asl Brindisi, completato ciclo vaccini anti Covid a dializzati e trapiantati

BRINDISI - Con la somministrazione della seconda dose ieri si è concluso il ciclo vaccinale per i pazienti uremici cronici della provincia di Brindisi. Lo comunica il direttore del reparto di Nefrologia dell’ospedale Perrino, Luigi Vernaglione.

«Tutti i pazienti che il 28 marzo avevano ricevuto la prima dose di vaccino sono stati immunizzati e rappresentano il 95 per cento dei circa 420 pazienti dializzati e sottoposti a trapianto di rene che afferiscono ai centri pubblici di Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana, Oria, Ostuni, San Pietro Vernotico e al Diaverum di Mesagne.

Per le persone che non hanno avuto la possibilità di vaccinarsi verranno organizzate altre giornate dedicate».

Vernaglione sottolinea che «si tratta di un risultato importante per la sicurezza di soggetti ultrafragili e immunodepressi che possono andare incontro a complicanze e per decongestionare le attività delle strutture Covid. Anche i caregiver - conclude Vernaglione - sono stati vaccinati. Per loro è prevista una seconda dose a dodici settimane: siamo in attesa di completare con questo 'richiamò lo scudo immunologico dei pazienti uremici cronici».