Brindisi, provvedimenti disciplinari per 4 infermieri no vax: accertamenti su 260 dipendenti

BRINDISI - La Asl di Brindisi ha avviato procedimenti disciplinari per quattro infermieri che avrebbero dichiarato esplicitamente di non volersi vaccinare.

Accertamenti sono in corso, invece, su 260 dipendenti dell’Azienda sanitaria tra amministrativi e sanitari (di cui 34 medici, 83 infermieri e 14 operatori socio sanitari ) che non hanno ancora ricevuto la prima dose di siero Pfizer e che non hanno ancora avuto modo di chiarirne le ragioni. A questi si aggiungono 11 fra medici di base e pediatri, 6 specialisti convenzionati non vaccinati.

Il «pugno duro» nei confronti dei «no-vax» era stato annunciato nei giorni scorsi dal direttore generale Giuseppe Pasqualone. Tutti gli operatori non vaccinati sono al momento in ferie forzate: il primo provvedimento assunto in tal senso, portava la firma della direzione sanitaria dell’ospedale «Perrino» di Brindisi.