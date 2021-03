Ceglie Messapica, pranzano al ristorante e fuggono senza pagare: appello su Fb «Identificateli»

CEGLIE MESSAPICA - In due, un ragazzo e una ragazza, sono seduti al tavolo del ristorante, hanno consultato il menù, hanno pranzato e poi con qualche escamotage sono fuggiti via via senza pagare il conto: la vicenda è stata denunciata da una ristoratrice di Ceglie Messapica (Brindisi), località particolarmente rinomata per la gastronomia e per i numerosi locali che, come tutti gli altri, stanno soffrendo per le conseguenze delle restrizioni anti-covid. Aperti a pranzo fino a domenica scorsa, ora in zona rossa chiusi se non per l'asporto. L'imprenditrice ha pubblicato su facebook le foto della coppia, estrapolate dalle immagini delle telecamere interne al locale: i volti si vedono in chiaro. Ha chiesto aiuto per identificarli, e ha anche specificato che episodi simili sono stati segnalati in tutta la provincia di Brindisi e anche nel Tarantino. "Se avete voglia di condividere fatelo - ha scritto sul social Giusy Urgesi - perché questi due individui si aggirano per i ristoranti della zona senza pagare il conto. E’ successo al nostro locale, 'La taverna dei Domenicanì di Ceglie Messapica. Insieme forse riusciamo a smascherarli».