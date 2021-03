Perde il controllo dell'auto: il padre muore, lui è grave, ricoverato a Brindisi

In un incidente stradale in provincia di Brindisi un uomo di 71 anni è morto mentre suo figlio 28enne, che era alla guida dell’auto, è rimasto gravemente ferito. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale che collega Tuturano e San Donaci.

Per cause da accertare il conducente dell’auto, una Volkswagen Golf, ha perso il controllo del mezzo travolgendo un segnale stradale e poi schiantandosi contro un albero d’ulivo. Il 71enne è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Il 28enne è ricoverato all’ospedale Perrino di Brindisi in prognosi riservata. Sono entrambi di San Donaci. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Brindisi.