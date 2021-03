Covid 19 a Brindisi, test a donatori di sangue: è caccia agli anticorpi

BRINDISI - Fino al 31 marzo chi dona il sangue per la prima volta sarà sottoposto a test sierologico per verificare la presenza di anticorpi anti-Sars-CoV2. È l'iniziativa del Centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino di Brindisi in accordo con la direzione sanitaria dell’ospedale. In caso di positività agli anticorpi verrà eseguito il tampone.

«Vogliamo sensibilizzare i più giovani alla cultura della donazione - dice la responsabile del Trasfusionale Antonella Miccoli - che è un atto di generosità, ma anche l’occasione per un controllo: il test sierologico si aggiunge all’esame emocromocitometrico e a tutti gli altri test utili per la validazione delle sacche. Si può donare dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12. In più domenica 28 marzo è in programma una giornata di apertura straordinaria del Centro e accoglierò personalmente i donatori che si presenteranno in ospedale, previa prenotazione».

Prima di accedere al Trasfusionale, attraverso un percorso protetto con il rispetto di tutte le misure a tutela di operatori e utenti, deve essere effettuato un pre-triage telefonico al numero 0831.537274.