Droga e furti d'auto nel Salento: 8 arresti tra Brindisi e Lecce

I carabinieri di Brindisi nelle prime ore della mattinata, con il supporto dello Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori “Puglia”, del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari e del Nucleo Cinofili di Modugno (BA), hanno eseguito due ordinanze di misure cautelari, nei confronti complessivamente di otto individui (sette raggiunti da custodia cautelare in carcere e uno da sottoporre agli arresti domiciliari), indagati a vario titolo per i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e associazione per delinquere finalizzata a commettere furti di autovetture, furto aggravato e ricettazione.