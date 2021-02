Erchie, affissero manifesti anti-Covid in tutta la città: denunciati

I carabinieri di Erchie (Br) hanno denunciato due persone del luogo. Dopo gli accertamenti hanno constatato che i due, fra il 2 e il 3 gennaio di quest'anno, hanno abusivamente affisso in vari punti del centro 22 manifesti recanti una frase offensiva rivolta ai cittadini: “Cari mascherati vi hanno visti così devotamente asserviti e sottomessi che non hanno non potuto prorogare un'emergenza che non esiste!!! non possono non esistere i tiranni quando il popolo è composto da servi come voi”.