Brindisi, 37enne morì in carcere a Ibiza: Tribunale dispone autopsia dopo esposto

BRINDISI - La procura di Brindisi ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte di Marco Celeste, il 37enne di Brindisi deceduto nel carcere di Ibiza lo scorso 30 dicembre. Il pm Pierpaolo Montinaro conferirà l'incarico al medico legale il prossimo 25 gennaio, stesso giorno in cui sarà eseguito l’accertamento tecnico a cui parteciperà anche un consulente dei famigliari. La salma del ragazzo è giunta in Italia ieri mattina.

Il 37enne si trovava in cella, in Spagna, con l’accusa di aver appiccato un incendio in un bosco. Secondo le autorità spagnole si è trattato di un suicidio. La madre e il fratello di Celeste hanno chiesto, per mezzo di un esposto, ulteriori accertamenti.

Non credono ad ipotesi autolesionistiche: il 37enne, a quanto hanno riferito, aveva chiamato il giorno prima di morire e aveva detto di stare bene. Nel novembre precedente era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per una frattura ad una gamba rimediata, era stato spiegato, durante una partita di calcetto nella struttura detentiva.