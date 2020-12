Rapine in sequenza a Francavilla e ad Oria in due supermercati

BRINDISI - Erano in due, con il volto coperto da passamontagna e imbracciavano fucili a canne mozze i rapinatori che ieri sera, poco prima delle 20, hanno fatto irruzione nel supermercato Carone di via Annibale di Francia, a Oria. A quell’ora nel market c’erano ancora diversi clienti, ma questo non ha impedito ai due rapinatori di puntare il fucile contro la cassiera per intimarle di consegnare l’incasso. Presi i soldi – il bottino della rapina è in corso di quantificazione –i due banditi sono subito fuggiti via. Non appena i rapinatori sono usciti dal supermercato è stato dato l’allarme ai carabinieri. Sembra siano gli stessi che poco tempo prima, a Francavilla, in via Cesare Battisti hanno messo a segno un altro «colpo» ai danni di un altro supermercato. A Oria come a Francavilla, i militari dell’Arma si sono precipitati sul posto e hanno raccolto le prime testimonianze di chi ha assistito alla rapina serale. A seguire, è stata diramata una nota si ricerche dei due banditi in fuga. Al momento il vantaggio temporale accumulato dai rapinatori sulle forze dell’ordine si è rivelato incolmabile.