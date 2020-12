Ceglie Messapica, donna soccorsa a seguito di percosse muore in ospedale

CEGLIE MESSAPICA - Una donna di 43 anni, Sonia Nacci di Ceglie Messapica (Brindisi), è morta ieri sera all’ospedale di Taranto, dove era stata trasferita in seguito a un delicato intervento alla milza.

I Carabinieri di San Vito dei Normanni indagano sulle circostanze che hanno portato la donna in ospedale. E' stata soccorsa la notte del 21 dicembre in casa, a Ceglie, dove gli operatori del 118, arrivati su chiamata del figlio, hanno deciso di avvisare i Carabinieri, perché dai primi accertamenti le lesioni sono sembrate riconducibili a percosse. Non è però chiaro se vi sia stata o meno un’aggressione né eventualmente chi l’abbia picchiata. La donna non appariva inizialmente in gravi condizioni. E’ stata portata prima all’ospedale di Francavilla Fontana (Brindisi) e poi trasferita a Taranto.