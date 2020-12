Oria, finisce in carcere 59enne già ai domiciliati: dovrà espiare pena di 11 anni per droga

ORIA - È stato arrestato perchè chiamato a dover espiare 11 anni e 6 mesi di reclusione, per stupefacenti e porto abusivo di armi. I carabinieri della stazione di Oria hanno per questo eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzione Penale della Procura della Repubblica di Taranto, nei confronti di Michele Pinto, 59enne del luogo, detenuto domiciliare.

L’uomo deve espiare la pena di 11 anni e 6 mesi di reclusione, per reati in materia di stupefacenti e porto abusivo di armi, commessi in Oria nell’anno 2009. L’arrestato, al termine delle formalità rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Brindisi.