Porto Brindisi, maxisequestro di prodotti ittici surgelati

Personale militare della Sezione di Polizia Marittima Ambiente e Difesa Costiera della Capitaneria di Porto di Brindisi ha sequestrato un ingente quantitativo di prodotti ittici nei pressi del varco portuale di via delle Bocce. I militari hanno fermato e sottoposto ad accurato controllo un automezzo frigo di una società operante nel settore ittico del Barese. All'interno del mezzo, sono state rinvenute 97 confezioni contenenti circa mezza tonnellata di prodotto ittico congelato. Tutte le confezioni, erano prive delle informazioni obbligatorie ai fini della tracciabilità e pertanto non commercializzabili e pericolose per la salute dei consumatori. Al conducente del mezzo e al rappresentante legale della ditta è stata contestata una sanzione di 1.5000 euro e tutti i 500 kg. di prodotto ittico (triglie, rana pescatrice, pesce San Pietro, polpo, moscardini) sono stati sottoposti a sequestro.