Francavilla Fontana, impatto tra auto e moto: muore 24enne sul colpo

FRANCAVILLA FONTANA - Uno scontro tra un’auto e una moto si è verificato a Francavilla Fontana alle 11.45 di oggi. Ha perso la vita Cosimo Scialpi, motociclista 24enne, dipendente di una azienda locale. Per cause in corso di accertamento, da parte della Polizia locale, la moto di grossa cilindrata avrebbe impattato con una Jeep nella zona industriale. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla.