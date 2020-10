I 20 paesi più belli d'Italia 2020, nella classifica Ceglie Messapica e Irsina

BARI - Ceglie Messapica e Irsina sono due dei comuni scelti nella top 20 dei paesi più belli d'Italia. La classifica stilata dal motore di ricerca Skyscanner vede alla 16esima posizione il comune del Brindisino e subito dopo alla 17esima il piccolo borgo lucano.

Tra le altre città scelte ci sono Gressoney-Saint Jean in Valle d’Aosta al primo posto, seguono sul podio Usseaux in Piemonte e Cervo in Liguria.

Per la stesura della lista sono state presi in considerazione le città italiane con una popolazione inferiore ai 150mila abitanti, che avessero un borgo ben conservato, e che esprimessero nel migliore dei modi le caratteristiche architettoniche e del paesaggio della propria Regione. «Abbiamo anche tenuto conto - spiegano in una nota sul sito di Skyscanner - di tutti i commenti lasciati dai nostri utenti, incluse alcune delle destinazioni suggerite da loro nella lista dei paesi più belli d’Italia».