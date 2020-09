Brindisi, 12 contagiati al pranzo di nozze: anche un bimbo, in isolamento 30 di un asilo

Dodici persone residenti in vari comuni della provincia di Brindisi sono risultate positive al Covid-19 nei giorni successivi al 5 settembre, giorno in cui hanno partecipato a un ricevimento per un matrimonio che si è tenuto a San Michele Salentino (Brindisi). Tra i contagiati c'è anche un bambino che frequenta un asilo nido a San Vito dei Normanni (Brindisi), di cui è stata disposta temporaneamente la chiusura.

Circa trenta persone, a quanto ha spiegato in una nota il dipartimento di prevenzione della Asl di Brindisi, sono state poste in isolamento domiciliare. Si tratta dei compagni del bambino, di operatori e genitori. I tamponi eseguiti sugli operatori dell’asilo hanno dato esito negativo, a quanto comunicato dallo stesso istituto su Facebook.