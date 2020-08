Brindisi, 80enne bloccata in ascensore: i gatti allertano i vicini

Brindisi - Bloccata in ascensore, viene salvata dai vicini e dai vigili del fuoco dopo l’allarme lanciato dai gattini. Domenica pomeriggio di paura per una anziana residente, in via Cesare Battisti, nel centro storico. La storia si conclude con un lieto fine grazie all’orecchio dei gattini di proprietà di una signora residente al terzo piano del palazzo che, avendo percepito il pericolo hanno messo in allarme la proprietaria ed i suoi ospiti.

L’anziana era infatti rimasta bloccata in ascensore al primo piano. L’agitazione dei felini ha quindi indotto la proprietaria a verificare cosa stesse accadendo scoprendo la donna in difficoltà ed impaurita bisognosa di aiuto. Il primo intervento dei coinquilini non è bastato a sbloccare la situazione quindi è stato richiesto l’intervento sul posto dei Vigili del fuoco che nel loro tempestivo intervento hanno tratto in salvo l’ottuagenaria.