Cisternino, oggi e domani la Notte Verde della gastronomia

Cisternino - La Giunta esecutiva del Parco composta da Mariflò Magli, Fabrizio Anglani e Annarita Angelini assieme al Direttore Angela Milone comunicano che quest’anno il Parco Naturale Regionale delle Dune costiere assieme al alcune aziende ed Associazioni a Marchio Parco, partecipa attivamente alla Notte Verde di Cisternino ringraziando gli organizzatori per l’invito.

L’evento si svolgerà oggiu e domani a Cisternino, giungendo alla sesta edizione di "Notte Verde - terra e la luna", evento nato nel 2015 grazie all'associazione Urbieterre e in collaborazione con il comune di Cisternino e vari enti, sia pubblici che privati. Si tratta di un festival agriculturale che unisce cultura, tradizione, fantasia ed enogastronomia.

Quest'anno si sperimenterà una nuova formula, lo spettacolo sarà un viaggio itinerante in epoche e luoghi diversi, per scoprire e riscoprire la nostra storia e le nostre tradizioni alimentari e del convivio.

Lo spettacolo si svilupperà lungo il Belvedere di Cisternino, uno dei Borghi più belli d'Italia. Il pubblico sarà accompagnato e guidato in questo viaggio fantastico da Beniamino, menestrello di Cisternino, personaggio fittizio la cui creazione è stata ispirata dal metodo pedagogico di Gianni Rodari. In occasione dei cent'anni della sua nascita presso la Pineta Comunale è presente una mostra a lui dedicata, intitolata "Il favoloso Gianni". Lo spettacolo è stato creato e curato dal regista e attore Giuseppe Calamunci Manitta e sarà interpretato dai ragazzi dell'associazione AWA A.P.S., giovane realtà nata a Grottaglie. Le due serate si apriranno con due tavole rotonde, una sul carrubo e l'altra sul vino. Nella zona in cui si terrà lo spettacolo saranno presenti inoltre degli stand enogastronomici.

Oltre lo spettacolo, durante la serata avranno luogo numerosi interventi.

La parte dedicata all'ambiente e l'agricoltura sarà curata da Carlo Palmisano, che illustrerà gli usi e le tradizioni legati alle erbe spontanee.

Sarà presente la comunità del presidio "Pomodoro regina al filo di cotone" di Torre canne, che compie 10 anni.

L'associazione Archeo di Brindisi si occuperà invece della parte riguardante l'alimentazione nel periodo romano e i suppellettili.

Il periodo medievale sarà rievocato dal punto di vista didattico e culinario dall'associazione "Porta Barsento" di Putignano e dal punto di vista musicale dall'Ensemble Concertvs.

Dulcis in fundo, sarà presente la poetessa Annamaria Colomba, che incanterà con la sua voce.