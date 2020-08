Brindisi, anziana truffata consegna 650 euro a un falso carabiniere

Ha ricevuto a casa la visita di un sedicente carabiniere che lo ha informato che il nipote aveva causato un incidente stradale e per questo era stato arrestato e si trovava in una imprecisata caserma dell’Arma. La visita del carabiniere, che tale non era, era stata preceduta dalla telefonata di un sedicente avvocato.

Al falso militare dell’Arma una 79enne brindisina ha consegnato 650 euro in contanti e alcuni gioielli. Il denaro e i monili in oro dovevano servire per pagare la mediazione dell’avvocato che avrebbe evitato al nipote della nonnina in carcere.

Era la “solita” truffa. Adesso del caso si stanno occupando i carabinieri – quelli veri – della stazione di Brindisi centro. Il fatto è successo l’altro pomeriggio.

Gli anziani continuano ad essere nel mirino di truffatori di ogni risma che mettono in atto sceneggiate di ogni tipo per spillare soldi alla vittima di turno.

Il Comando provinciale dei carabinieri non smette di “pubblicizzare” un vademecum per mettere in guardia i nonnini dalle truffe, sempre dietro l’angolo. Il vademecum contiene «semplici, ma importanti consigli finalizzati ad invitare i cittadini a porre in essere le minime cautele necessarie per non cadere nella rete dei truffatori».

Nella maggior parte dei casi le truffe sono realizzate tramite telefonate con le quali le vittime vengono raggirate da persone che si qualificano come avvocati o tutori dell’ordine, rappresentando situazioni spiacevoli (per lo più incidenti stradali), nelle quali sarebbero coinvolti i figli o altri stretti congiunti delle vittime stesse.

Dopo la conversazione telefonica, nel corso della quale viene comunicato alle vittime l’impellente necessità di pagare una somma di denaro per evitare la carcerazione del proprio caro, si presenta un’altra persona a casa dell’anziano con il compito di ritirare il denaro o altri oggetti di valore.