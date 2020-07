Tutti negativi i migranti a Restinco: un solo caso

Tutti negativi al Covid-19, tranne in un caso, che riguarda sempre lo stesso migrante già rilevato durante l’esecuzione del primo tampone agli ospiti di Restinco inviati dalla Sicilia.

È l’esito della seconda ondata effettuati ieri dall’Asl a Restinco sui profughi rimasti nella struttura degli 80 arrivati nelle scorse settimane.

Il secondo tampone è risultato negativo per 60 su 61 migranti tunisini ospitati nel Cara di Restinco, che da due settimane è monitorato dal punto di vista sanitario dalla Asl di Brindisi. Ancora positivo, invece, uno dei migranti: dopo il primo test all’arrivo che aveva accertato la carica virale è ancora isolato in un’area del Cara con l’assistenza di medici e infermieri. A confermarlo il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone.

«I tamponi - dice il direttore generale - sono stati eseguiti questa (ieri ndr) mattina dagli operatori sanitari del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl e i campioni sono stati processati nel laboratorio del Di Summa, diretto dal primario di Patologia clinica del Perrino, Angelo Santoro».

«L' ospite ancora positivo al test – aggiunge il direttore del Sisp, Stefano Termite - è un giovane adulto in buone condizioni di salute e verrà monitorato in collaborazione con i responsabili sanitari della struttura fino alla negativizzazione. Alcuni migranti nel pomeriggio sono stati sottoposti a una visita medica e saranno trasferiti». L'attività di sorveglianza della Asl continua con il monitoraggio e l'isolamento fiduciario per chi entra sul territorio da aree del mondo in cui la pandemia è più diffusa. Chi arriva da regioni italiane o nazioni europee in cui la diffusione del Covid è stata più rilevante viene invitato all’esecuzione volontaria del tampone».