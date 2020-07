In casa ha una serra di marijuana: un arresto nel Brindisino

I carabinieri di San Vito dei Normanni (Br), hanno arrestato in flagranza di reato Philliph Christopher Bond, 47enne di origini britanniche, residente a Carovigno, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, i militari hanno perquisito durante un controllo l'abitazione dell'uomo, a Brindisi, contrada Formica, dove aveva allestito una serra per la coltivazione di marijuana. La perquisizione è stata poi estesa ad un altro locale, a Carovigno in Contrada Grotta Miranda. In tutto nell'abitazione di Brindisi c'erano: 33 piante di cannabis; 95 gr di Marijuana; 3 lampade alogene; 1 temporizzatore; 1 ventilatore; 1 essiccatore; impianto di climatizzazione. In quella di Carovigno: 79 piante di cannabis; 4 lampade alogene; 1 temporizzatore; 4 ventilatori; 1 essiccatore. tutto è stato sequestrato, l'uomo si trova in carcere.