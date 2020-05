Villa Castelli, carabinieri consegnano tablet agli studenti in difficoltà

I carabinieri di Brindisi stanno ultimando nella giornata di oggi la consegna agli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri” di Villa Castelli (Br) di 32 tablet che serviranno per effettuare le lezioni a distanza, e permettere così che l’anno scolastico prosegua senza subire eccessive ripercussioni a causa dell’epidemia in corso. Due dispositivi sono già stati distribuiti ieri 19 maggio.

L’istituto “Dante Alighieri”, che come le altre scuole ha interrotto le lezioni regolari da alcune settimane, con i finanziamenti stanziati dal Ministero, ha provveduto a dotarsi dei dispositivi necessari per consentire agli studenti che ne erano sprovvisti di seguire le lezioni. Uno dei problemi, tuttavia, era costituito dall’impossibilità di alcuni studenti, molti dei quali residenti fuori dal comune di Brindisi, di andare a ritirare i dispositivi, a causa delle restrizioni imposte dalla situazione sanitaria. Il problema è stato prontamente risolto, grazie all’iniziativa del dirigente scolastico Prof. Luca Dipresa e alla disponibilità dell’Arma dei Carabinieri di Brindisi che ha consegnato in tempi brevissimi i tablet agli studenti.