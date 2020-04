Francavilla F.na, tentavano di rubare gasolio dai bus fermi nell’area di servizio

A tradirli è stato il grande fratello: una delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza dell’area di rifornimento carburanti “Menga Petroli” li ha immortalati mentre tentavano di rubare il gasolio dagli autobus parcheggiati nell’area di servizio. Dopo la denuncia di un autista dei bus granturismo e le indagini i carabinieri della stazione di Francavilla Fontana hanno denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso un 35enne di Mesagne e un 24enne di San Pancrazio Salentino.

Il tentato furto risale alla notte del 9 marzo scorso. Quella notte, allertata dalla segnalazione di una cittadino, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Francavilla Fontana si recò all’area di rifornimento “Menga Petroli”, che è ubicata lungo la strada che da Francavilla porta a Ceglie Messapica. Perlustrando la zona, i militari dell’Arma intercettarono il 35enne mesagnese e il 24enne sanpacraziese a bordo di un’auto. Dall’abitacolo della macchina fuoriusciva un forte odore di carburante. Non solo. Sull’auto c’erano diverse taniche in plastica. Nel corso di un sopralluogo effettuato nei pressi dell’area di servizio i carabinieri trovarono un tubo in plastica, che era stato nascosto tra la vegetazione. Per chiudere il cerchio attorno ai due aspiranti – il colpo non gli è riuscito – i carabinieri hanno poi visionato i filmati registrati dalle telecamere della stazione di rifornimento, in cui si vedono due giovani armeggiare attorno ai serbatoi dei pullman granturismo.