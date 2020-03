Ceglie Messapica, 4 fisioterapisti positivi al «San Raffaele»

CEGLIE MESSAPICA - Quattro fisioterapisti della struttura riabilitativa «San Raffaele» a Ceglie Messapica sono risultati positivi al Coronavirus. Il primo caso è stato scoperto domenica 22 marzo, mentre gli altri 3 sono stati comunicati oggi ai responsabili della struttura. Dopo la positività del primo tampone sono subito state avviate indagini epidemiologiche: è risultato che 8 terapisti avevano avuto contatti stretti con l’operatrice che si trovava già da alcuni giorni a casa.

Oggi è arrivato l’esito di altri cinque tamponi (di cui 3 positivi e 2 negativi) mentre per altri 3 si attendono ancora i risultati.

«Non ci sono pazienti positivi al momento», si legge in una nota della struttura sanitaria. Ci sono 14 pazienti ritenuti «sospetti», poiché rientrano nei contatti sia con i terapisti che con un paziente della struttura trasferito il 23 marzo all’ospedale «Perrino» di Brindisi per altre cause e poi lì risultato positivo al Covid-19.

«Anche in questo caso - è specificato nella nota - sono stati disposti tamponi per tutti i contatti stretti. Ma di fatto al momento ne sono stati effettuati solo 6 di cui non si conosce esito. Nel frattempo si è comunque provveduto ad isolare come da protocolli i 14 ospiti».