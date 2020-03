Assicuratore intasca i soldi per pagare bolli scaduti e non li versa: denunciato per truffa

BRINDISI - I carabinieri della Stazione di Torre Santa Susanna, a conclusione di attività di indagine scaturita dalla querela presentata lo scorso 9 marzo da una 57enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà, per truffa, un assicuratore 43enne residente a Manduria. In particolare, l’uomo, in qualità di titolare di un’agenzia di pratiche auto, si è appropriato della somma di 2.500 euro consegnatagli dalla vittima, quale pagamento del bollo per il suo veicolo, relativi agli anni 2014-2020, senza effettuare il versamento all’Agenzia delle Entrate.