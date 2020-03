Coronavirus, rinviate udienze penali e civili al Tribunale di Brindisi

BRINDISI - Tutte le udienze penali e civili previste oggi al Tribunale di Brindisi sono state rinviate in attesa di un provvedimento più dettagliato del presidente che, in attuazione delle disposizioni ministeriali per la prevenzione del contagio da coronavirus, stabilisca criteri più precisi per la prosecuzione dell’attività giudiziaria, in particolare degli affari più urgenti. La comunicazione è stata data ieri al Consiglio dell’Ordine degli avvocati che ha provveduto a diffonderla. Non vengono celebrate anche le cause ritenute urgenti e non rientranti tra quelle per le quali è possibile astenersi, come le separazioni, i divorzi e gli assegni alimentari. Sono rinviati i processi penali, ad eccezione di quelli con detenuti e delle udienze di convalida.