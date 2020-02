Fasano, casa adibita a laboratorio della droga: arrestata intera famiglia

I carabinieri di Monopoli (Ba) hanno scoperto un'abitazione a Fasano (Br) diventata un vero punto vendita e confezionamento di droga. Sono stati sequestrati 454 grammi fra cocaina, marijuana e hashish, finita in manette un'intera famiglia, madre e figli, proprietari dell'abitazione. L'andirivieni di persone ha spinto i militari a indagare, anche se uno degli arrestati ha cercato di non farli entrare al piano superiore dove c'era lo stupefacente già pronto per la vendita. Il laboratorio artigianale aveva anche un'agenda con la contabilità delle attività di vendita. Trovati anche 28mila euro in contanti. Gli arrestati sono stati condotti in carcere.